Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ιαπωνία, εξέδωσαν κοινή δήλωση, χαρακτηρίζοντας την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα ως «αδιανόητη» και ζητώντας άμεση παρέμβαση για να σταματήσει η πείνα.

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα», τονίζουν οι υπουργοί Εξωτερικών 24 χωρών που υπογράφουν την ανακοίνωση. Παράλληλα, καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο διεθνούς βοήθειας, να άρει τα εμπόδια σε βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς και να επιτρέψει τη λειτουργία όλων των διαύλων και περασμάτων για την παράδοση τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.

Την κοινή δήλωση υπέγραψαν επίσης η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας και δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΕΕ παραμένει διχασμένη ως προς τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε έπειτα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα, σε δηλώσεις της στο Politico, σημείωσε ότι η κατάσταση στη Γάζα «μοιάζει πολύ με γενοκτονία».