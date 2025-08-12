Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ανακοίνωσε ότι τουρκικά ερευνητικά σκάφη θα ξεκινήσουν σύντομα σεισμικές έρευνες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης και της Σομαλίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Άγκυρας για επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων εκτός των θαλάσσιων ζωνών της.

Μιλώντας στο Sky News Arabia, ο Μπαϊρακτάρ δεν διευκρίνισε τις ακριβείς τοποθεσίες, αλλά η αναφορά του σε «χωρικά ύδατα» ενδέχεται να αφορά περιοχές εντός 12 ναυτικών μιλίων από τις λιβυκές ακτές. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας που έχει υπογράψει η Τουρκία με την προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που οι τουρκικές θέσεις προκαλούν εντάσεις, τόσο με την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όσο και με τη στάση της Λιβύης απέναντι στην ελληνική «μέση γραμμή» – βάση της οποίας έχουν χαραχθεί τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, για τα οποία διεξάγεται διεθνής διαγωνισμός με ενδιαφέρον από την αμερικανική Chevron.

Αν οι έρευνες περιοριστούν εντός των λιβυκών χωρικών υδάτων, δεν αναμένεται να δημιουργηθούν άμεσα νομικά ζητήματα, ωστόσο θα ενισχύσουν την παρουσία της Τουρκίας στη Μεσόγειο και τον ρόλο της στη Λιβύη. Παράλληλα, η χρονική συγκυρία εγείρει ανησυχίες ότι η Άγκυρα μπορεί να επιδιώξει την πρόκληση τετελεσμένων, υπονομεύοντας τις προσπάθειες της Αθήνας για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Λιβύη σχετικά με την οριοθέτηση ΑΟΖ.

