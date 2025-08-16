Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ, με προσωπική της επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρθηκε στα δεινά που βιώνουν παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε ο ίδιος την επιστολή αυτή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στην Αλάσκα, δήλωσαν δήλωσαν χθες δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου.

Η Μελάνια Τραμπ, γεννημένη στη Σλοβενία, δεν συνόδευσε τον σύζυγό της στο ταξίδι στην Αλάσκα.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, εκτός από το ότι σε αυτή γινόταν αναφορά στις απαγωγές παιδιών ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η αναγκαστικά μεταφορά Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία αποτελεί ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για την Ουκρανία.

Το Κίεβο χαρακτηρίζει έγκλημα πολέμου τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων Ουκρανόπουλων που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ευγνωμοσύνη του στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με τον Τραμπ, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα. «Αυτή είναι μια πραγματική πράξη ανθρωπισμού», είπε ο Ουκρανός ΥΠΕΞ με ανάρτησή του στο X.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από εμπόλεμες ζώνες.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών έχει δηλώσει ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει δεινά σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και παραβιάζει τα δικαιώματά τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

protothema.gr