Σε μια επιχείρηση ανασύνταξης βρίσκονται ΗΠΑ, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί μετά το ιστορικό ραντεβού Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα. Από την επιχείρηση ανασύνταξης απουσιάζει ο Ρώσος πρόεδρος ο οποίος όπως αναφέρουν πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης κατάφερε να βγει από την απομόνωση και να επιστρέψει αλώβητος στη διεθνή σκηνή.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πέτυχε όλα όσα θα μπορούσε να ελπίζει στην Αλάσκα σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ που πέτυχε πολύ λίγα — αν κρίνουμε από τους δικούς του δείκτες πριν από τη σύνοδο κορυφής ανέφερε σε μια πρώτη αποτίμηση της συνάντησης το CNN.

Παρά την ισχυρισμό του Τραμπ ότι έχει σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» και ότι η σύνοδος κορυφής ήταν «10 στα 10», όλα τα σημάδια δείχνουν μια τεράστια νίκη για τον Ρώσο αυταρχικό ηγέτη επισημαίνει επίσης το CNN δίνοντας έμφαση στην πολυτελή σκηνική παραγωγή του Τραμπ για την άφιξη του Πούτιν, με τις ταυτόχρονες εξόδους από τα προεδρικά αεροσκάφη και τις βόλτες στο κόκκινο χαλί, που προσέφεραν κάποια αποκατάσταση της εικόνας του Ρώσου ηγέτη – που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου – στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.

Εκτός όμως από τους ισχυρούς συμβολισμούς, το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο γεγονός ότι ο Τραμπ προσέφερε μια τεράστια παραχώρηση στον επισκέπτη του, υιοθετώντας τη ρωσική θέση ότι οι ειρηνευτικές κινήσεις πρέπει να επικεντρωθούν σε μια τελική ειρηνευτική συμφωνία — η διαπραγμάτευση της οποίας πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες ή χρόνια — και όχι σε μια εκεχειρία για να σταματήσει η ρωσική επίθεση τώρα. Όπως επεσήμανε ο Νικ Πάτον Γουόλς του CNN, αυτό απλώς δίνει στον Πούτιν περισσότερο χρόνο για να εξαντλήσει την Ουκρανία.

Θα αναγκάσει τον Ζελένσκι;

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τραμπ, τουλάχιστον προς το παρόν, απέσυρε τις απειλές του να επιβάλει νέες σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία και να επεκτείνει τις δευτερεύουσες κυρώσεις στις χώρες που αγοράζουν το πετρέλαιο της και, ως εκ τούτου, χρηματοδοτούν τον πόλεμο της. Είχε απειλήσει με τέτοια μέτρα μέχρι μια προθεσμία που έληξε την περασμένη εβδομάδα, λόγω της απογοήτευσής του από την αδιαλλαξία του Πούτιν και της αυξανόμενης πεποίθησης ότι ο Ρώσος ηγέτης τον «εξουδετερώνει»…

Στον απόηχο της συνόδου της Αλάσκας που δεν οδήγησε σε καμία συμφωνία για εκεχειρία, οι ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το γεγονός ότι ο Πούτιν βγήκε από τη γωνία και η καυτή πατάτα πέρασε ξανά στα χέρια του Ζελένσκι.

Το αμερικανικό CBS σημειώνει μάλιστα ότι ότι υπάρχει πλέον ανησυχία μεταξύ των Ευρωπαίων διπλωματών ότι ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να αναγκάσει τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με αυτούς τους όρους για παράδοση του Ντονέτσκ όταν επισκεφθεί το Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Το ενδεχόμενο να προκληθεί μια ακόμα επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ενισχύεται και από το γεγονός ότι θα είναι παρών στην συνάντηση και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς…

Financial Times: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αποσυρθεί η Ουκρανία από το Ντόνετσκ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από την ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ ως βασικό όρο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα μπορούσε να «παγώσει» το υπόλοιπο μέτωπο αν ικανοποιούνταν οι κύριες απαιτήσεις του.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ρώσος πρόεδρος διατύπωσε αυτό το αίτημα στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ στην Αλάσκα την Παρασκευή, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν άμεση γνώση των συνομιλιών.

Ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σε Ευρωπαίους ηγέτες το Σάββατο, σε τηλεδιάσκεψη όπου τους προέτρεψε να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός από τη Μόσχα.

Η εξέλιξη αυτή θα έδινε στη Ρωσία τον πλήρη έλεγχο μίας περιοχής που κατέχει εν μέρει για περισσότερο από δέκα χρόνια και όπου οι δυνάμεις της καταγράφουν τη μεγαλύτερη προέλαση από τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε αντάλλαγμα για την παράδοση του Ντονέτσκ, ο Πούτιν είπε ότι θα «παγώσει» το μέτωπο στις νότιες περιφέρειες Χερσώνα και Ζαπορίζια — όπου ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει μεγάλες εκτάσεις — και ότι δεν θα εξαπολύσει νέες επιθέσεις για κατάληψη πρόσθετων εδαφών, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

New York Times: Ο Τραμπ λέει «ναι» στην παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενημέρωσε Ευρωπαίους ηγέτες ότι στηρίζει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει παραχώρηση ουκρανικών εδαφών που δεν έχουν καταληφθεί από ρωσικές δυνάμεις, αντί για μια εκεχειρία.

Σύμφωνα με τους New York Times, την πληροφορία μετέδωσαν δύο υψηλόβαθμοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που είχαν ενημέρωση για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ προτίθεται να συζητήσει αυτό το σχέδιο τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έχει καλέσει και Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν.

Μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εγκατέλειψε την απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός και θεωρεί πως μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα μια ειρηνευτική συμφωνία, εφόσον ο Ζελένσκι δεχθεί να παραχωρήσει στη Ρωσία το υπόλοιπο του Ντονμπάς, ακόμη και τμήματα που δεν ελέγχονται σήμερα από ρωσικά στρατεύματα.

Ουκρανία και Ευρώπη απορρίπτουν την πρόταση

Ωστόσο, τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος όσο και οι Ευρωπαίοι εταίροι απορρίπτουν κατηγορηματικά μια τέτοια παραχώρηση, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για περιοχές με ισχυρές αμυντικές γραμμές αλλά και πλούσιο υπέδαφος. Ουκρανοί αξιωματούχοι τονίζουν πως οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιλαμβάνει μόνιμη απώλεια εδαφών θα παραβίαζε το Σύνταγμα της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, o Ουκρανός πρόεδρος βολοντίμιρ Ζελένσκι στις συνομιλίες που είχε με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες αρνείται να παραδώσει το Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο Πούτιν φέρεται να πρόσφερε ως αντάλλαγμα για την πρότασή του την κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου και γραπτή δέσμευση ότι δεν θα επιτεθεί ξανά ούτε στην Ουκρανία ούτε σε ευρωπαϊκή χώρα. Όμως οι Ευρωπαίοι επισήμαναν στον Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει στο παρελθόν αθετήσει επανειλημμένα τις δεσμεύσεις του.

Οι ίδιοι υπογράμμισαν επίσης ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για την τύχη των εδαφών της και ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία.

Η πρώτη δημόσια αντίδραση Πούτιν

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα, απευθυνόμενος σε ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, πως η επίσκεψή του στην Αλάσκα ήταν «επίκαιρη και εξαιρετικά χρήσιμη».

Ο Πούτιν είπε επίσης στους αξιωματούχους ότι συζήτησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «σε ισότιμη βάση» σχετικά με τα μέσα για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία σέβεται τη θέση των ΗΠΑ αναφορικά με τη σύγκρουση αυτή, την οποία, όπως υποστήριξε, η Μόσχα επιδιώκει να τερματίσει ειρηνικά.

Ο Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο και τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, εκτός από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τους ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μετέδωσε πριν από λίγο η εφημερίδα BILD, επικαλούμενη γερμανικές κυβερνητικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις ευρωπαίοι ηγέτες «θα συντονιστούν και θα απαντήσουν από κοινού».

Οι ηγέτες οκτώ σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών δηλώνουν πως παραμένουν σταθεροί στην υποστήριξή τους προς την Ουκρανία

Οι ηγέτες οκτώ χωρών της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής δήλωσαν σήμερα ότι παραμένουν σταθεροί στην υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, καθώς και προς τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας αναφέρουν σε δήλωσή τους πως η επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία απαιτεί κατάπαυση του πυρός και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Καλωσορίζουμε τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ούτε στη συνεργασία της με άλλες χώρες», αναφέρεται στη δήλωση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως συμφώνησε με τον Πούτιν ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς να προηγηθεί η κατάπαυση του πυρός που ζητούσαν η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της, μέχρι τώρα με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

