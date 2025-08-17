Για «μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία» έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους πάντες «μείνετε συντονισμένοι». Η ανάρτηση έγινε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παραχωρούσαν συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ενόψει και της αυριανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, σε άλλες αναρτήσεις του, ο Τραμπ επιτέθηκε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για «ψεύτικα νέα» σχετικά με την κάλυψη της πρόσφατης συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα FAKE NEWS και οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την ΑΛΗΘΕΙΑ όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν με ειλικρίνεια για μένα. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει!!!».

