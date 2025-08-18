Σε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού που κόβει την ανάσα προχώρησε η αστυνομία στην Καλιφόρνια για έναν άνδρα που παγιδεύτηκε πίσω από καταρράκτη για δύο ημέρες.

Η περιπέτεια για τον 46χρονο Ράιαν Γουόρντγουελ ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου όταν επισκέφθηκε τους καταρράκτες γνωστούς ως Seven Teacups με σκοπό να κάνει καταρρίχηση.

Σύμφωνα, όμως, με ανάρτηση στα social media του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τουλάρε, η «ακραία υδραυλική δύναμη» των καταρρακτών έσπρωξε τον 46χρονο από τα σχοινιά του και τον παγίδευσε πίσω από έναν καταρράκτη του ποταμού Κερν.

Όταν ο Γουόρντγουελ, δεν επέστρεψε στο σπίτι του, σήμανε συναγερμός με τους διασώστε να τον εντοπίζουν με drone που πέταξε πίσω από τα νερά του καταρράκτη.

Η επόμενη φάση της επιχείρησης έγινε με ελικόπτερο που πέταξε στην περιοχή με διασώστη να κατεβαίνει με σκοινί, να παίρνει τον 46χρονο και να τον μεταφέρει σε ασφαλές μέρος, ολοκληρώνοντας αυτό που το γραφείο του σερίφη χαρακτήρισε «εκπληκτική ιστορία επιβίωσης».

Όπως διαπιστώθηκε ο 46χρονος είχε υποστεί αφυδάτωση και «ελαφρά τραύματα».

Ο Γουόρντγουελ είχε κάνει αρκετές φορές καταρρίχηση με σχοινί σε αυτούς τους καταρράκτες, σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle. Στην εκδρομή του στις 10 Αυγούστου, τον συνόδευαν φίλοι του, οι οποίοι όμως αποφάσισαν να μην προχωρήσουν περαιτέρω όταν είδαν τη δύναμη του ορμητικού νερού.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης οι φίλοι του 46χρονου είχαν αφήσει σημείωμα στο αυτοκίνητό του ζητώντας από τους περαστικούς να αναφέρουν την εξαφάνισή του αν το όχημα βρισκόταν ακόμα εκεί την επόμενη μέρα, πράγμα που συνέβη.

Τις δύο ημέρες μέχρι τη διάσωσή του ο Γουόρντγουελ είχε κρυφτεί σε μια σκοτεινή σπηλιά κάτω από τον καταρράκτη αφού εκσφενδονίστηκε από τα σχοινιά του. «Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βγει. Δεν είχε κανένα τρόπο να ζεσταθεί ή να στεγνώσει εκεί μέσα, οπότε πρέπει να ήταν απαίσια» δήλωσε ο εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Τουλάρε.

protothema.gr