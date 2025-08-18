Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 134 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εγκατάσταση παραγωγής στην περιφέρεια Ριαζάν της Ρωσίας, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Ο κυβερνήτης της περιοχής, Πάβελ Μαλκόφ, είχε δηλώσει ότι το περιστατικό εκδηλώθηκε όταν ξέσπασε πυρκαγιά έξω από εργαστήριο του εργοστασίου. Ωστόσο, δεν έχουν δοθεί επίσημα λεπτομέρειες για τα αίτια της φωτιάς ούτε για το είδος της παραγωγής που πραγματοποιούνταν στις εγκαταστάσεις.
Σε ανάρτησή τους στο Telegram, οι τοπικές υπηρεσίες ανέφεραν: «Μέχρι την 18η Αυγούστου 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω του έκτακτου περιστατικού».
Παράλληλα πρόσθεσαν: «Υπάρχουν 134 τραυματίες, εκ των οποίων οι 31 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στη Ριαζάν και τη Μόσχα, ενώ οι 103 λαμβάνουν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς».