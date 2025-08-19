Οι εισαγγελικές αρχές του Τενεσί αποδέχθηκαν τη νέα αίτηση που υπέβαλε ο Σον Χέρμαν, πρώην αστυνομικός, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση. Ο Χέρμαν είχε συλληφθεί το 2024 για συμμετοχή σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει μοντέλο στην πλατφόρμα OnlyFans.

Στην αίτηση του ο 35χρονος Χέρμαν αποδέχθηκε την κατηγορία για διάπραξη σοβαρού παραπτώματος εν ώρα υπηρεσίας με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ένα έτος επιτήρησης. Του χορηγήθηκε επίσης δικαστική αναστολή, πράγμα που σημαίνει ότι εάν ολοκληρώσει με επιτυχία την επιτήρηση, η υπόθεσή του μπορεί να απορριφθεί και οι κατηγορίες να διαγραφούν από το ποινικό του μητρώο.

Ο 35χρονος απολύθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα του Νάσβιλ τον Μάιο του 2024, αφού συνάδελφός του της Ειδικής Διεύθυνσης Ερευνών ανακάλυψε ότι ήταν ο αστυνομικός που φορούσε τη στολή του στο βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο του μοντέλου του OnlyFans, Τζόρντιν.

Στο βίντεο φαίνεται η Τζόρντιν να δείχνει το στήθος της και να καλεί τον αστυνομικό να το πιάσει σε μια προσπάθεια να αποφύγει το πρόστιμο. Στη συνέχεια, δε, η ίδια άγγιξε τον καβάλο του αστυνομικού.

Ex-Nashville cop Sean Herman arrested for appearing in an OF video on duty. He was fired on May 9 and faces two felony charges with a $3,000 bond 😭 😭 pic.twitter.com/qVBtWoyuLF April 22, 2025

Μολονότι στο επίμαχο βίντεο ο ένστολος δεν φαινόταν από τους ώμους και πάνω, κάποια στιγμή φάνηκε μέρος του σήματος της αστυνομίας στο χέρι του. Σύμφωνα με την έρευνα το βίντεο γυρίστηκε στις 26 Απριλίου σε ένα πάρκινγκ αποθήκης, ενώ ο Χέρμαν ήταν σε υπηρεσία.

Ο Χέρμαν που αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3.000 δολαρίων, εργαζόταν στο Αστυνομικό Τμήμα του Νάσβιλ για τρία χρόνια πριν απολυθεί.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εξωφρενικές και ασεβείς πράξεις που θα μπορούσε να κάνει κάποιος εδώ και, με τον όρο ασεβής, εννοώ προς όλους τους υπαλλήλους του MNPD και αυτή την υπηρεσία» είχε ανακοινωθεί τότε.

Το μοντέλο του OnlyFans που «έκαψε» τον Χέρμαν εξήγησε ότι το βίντεο δεν γυρίστηκε για το περιεχόμενό της στην ιστοσελίδα αλλά για διαφημιστικούς σκοπούς, προκειμένου να το μοιραστεί στο X και να αυξήσει τα «κλικ». Είπε, επίσης, ότι δεν γνώριζε τον Χέρμαν πριν από το βίντεο και ότι αυτός είχε απαντήσει σε μια ανάρτηση σε μια σελίδα του Reddit σχετικά με την πιθανότητα γυρίσματος ενός βίντεο στο μέλλον.

