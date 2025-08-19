Στις προοπτικές μιας τριμερούς συνάντησης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News εκφράζοντας την ελπίδα ότι και οι δύο θα δείξουν διάθεση για ευελιξία στις διαπραγματεύσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την προηγούμενη ημέρα και μετά τις επαφές στον Λευκό Οίκο. «Ελπίζω ότι η συμπεριφορά του θα είναι καλή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν όχι, τότε θα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση».

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ σημείωσε πως «ελπίζω να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει», αλλά τόνισε ότι είναι απαραίτητο να δείξει ευελιξία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν αναμένει οι δύο ηγέτες να γίνουν ποτέ «καλύτεροι φίλοι», αλλά επεσήμανε ότι «είναι εκείνοι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».

Όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι αυτό δεν θα συμβεί. «Έχετε την διαβεβαίωσή μου», είπε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς εντείνονται οι διεργασίες για το ενδεχόμενο μιας ιστορικής τριμερούς συνάντησης κορυφής.

