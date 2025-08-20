Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ενέκρινε το σχέδιο του στρατού για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και προχώρησε στην έκδοση εντολών επιστράτευσης 60.000 εφέδρων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, ο Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας», ενώ παράλληλα εξουσιοδότησε τις ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση πληθυσμών από την περιοχή.

Ήδη από τις αρχές Αυγούστου, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει πως προετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων, με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από την οργάνωση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας και υιοθετήθηκε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σηματοδοτεί τη νέα φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

