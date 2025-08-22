Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, τη στιγμή που το κλίμα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες και το ενδεχόμενο συνάντησης Βλαντιμίρ Πούτιν – Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει να παγώνει.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε για πρώτη φορά να στηρίζει την ιδέα μιας ουκρανικής αντεπίθεσης στο ρωσικό έδαφος – μια θέση που θεωρείται «κόκκινη γραμμή» από τη Μόσχα.

Η ανάρτηση που ανάβει φωτιές

«Είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κερδίσεις έναν πόλεμο χωρίς να επιτίθεσαι στη χώρα του εισβολέα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, συγκρίνοντας την Ουκρανία με μια «ομάδα που έχει καλή άμυνα αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση».

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι δεν επέτρεψε ποτέ στο Κίεβο να «αντεπιτεθεί πραγματικά».

Η ρωσική «κόκκινη γραμμή» και οι κίνδυνοι

Η τοποθέτηση Τραμπ έρχεται σε μια στιγμή ιδιαίτερα ευαίσθητη. Η Μόσχα έχει ξεκαθαρίσει πως θεωρεί οποιαδήποτε ουκρανική επίθεση στο έδαφός της, με την υποστήριξη πυρηνικής δύναμης, ως «συλλογική επίθεση».

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο του 2024 να άρει τον περιορισμό χρήσης αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, η Ρωσία επικαιροποίησε τη δική της πυρηνική στρατηγική.

Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα, εκτόξευσε τον νέο διηπειρωτικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς «Oreshnik» πλήττοντας την πόλη Ντνίπρο.

Από την αντίθεση στην αναδίπλωση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Τραμπ είχε εκφράσει δημοσίως την αντίθεσή του στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος μόλις λίγους μήνες πριν.

Σε συνέντευξή του στο TIME τον Δεκέμβριο του 2024, είχε χαρακτηρίσει «μεγάλο λάθος» την αποστολή πυραύλων εκατοντάδων χιλιομέτρων στο εσωτερικό της Ρωσίας. Η τωρινή αλλαγή στάσης του δημιουργεί ερωτήματα για το τι επιδιώκει στην παρούσα φάση.

Το σκηνικό των διαπραγματεύσεων

Οι δηλώσεις Τραμπ συμπίπτουν με την ανοιχτή διάψευση του Κρεμλίνου σχετικά με τις ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου για πιθανή συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

Η Μόσχα αφήνει να εννοηθεί πως απέχουμε πολύ από το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης σε ανώτατο επίπεδο, παρά τις επίμονες πιέσεις των ΗΠΑ.

Νέες επιθέσεις και συμβολισμοί

Στο μεταξύ, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, με στόχο –μεταξύ άλλων– αμερικανική βιομηχανική μονάδα, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ ανήρτησε φωτογραφία συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν πάνω σε ιστορικό στιγμιότυπο του 1959, όπου ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον διαπληκτίζεται με τον Σοβιετικό ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ – μια σαφής επίκληση στον ψυχροπολεμικό συμβολισμό της αμερικανικής πυγμής απέναντι στη Μόσχα.

