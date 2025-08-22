Στη σύλληψη του συζύγου της 39χρονης Νίκι Τσενγκ Σαϊλί-Μακλέιν προχώρησαν οι αρχές της Καλιφόρνια, κατηγορώντας τον για τη δολοφονία της, 15 μήνες μετά την εξαφάνισή της. Παρά την απαγγελία κατηγοριών, το πτώμα της γυναίκας εξακολουθεί να αναζητείται, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές ο Τάιλερ Μακλέιν σκότωσε τη σύζυγό του προκειμένου εκείνη να μην καταθέσει σε βάρος του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η σύλληψη του συζύγου της 39χρονης, η οποία ήταν μητέρα τεσσάρων παιδιών, έγινε μετά από πληροφορία που έφτασε στις αρχές σύμφωνα με την οποία ο Μακλέιν παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του τον Μάιο του 2024, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της Κομητείας Σάστα.

Όπως έγινε γνωστό τα επεισόδια ξυλοδαρμού σε βάρος της 39χρονης είχαν ξεκινήσει από το 2020. Τον Δεκέμβριο του 2023 τον είχε κατηγορήσει, μάλιστα, ότι την έδεσε και την χτύπησε βάναυσα για πάνω από τρεις ώρες μέσα στο σπίτι τους.

«Πιστεύουμε ότι ο Τάιλερ Μακλέιν δολοφόνησε τη σύζυγό του για να την εμποδίσει να καταθέσει στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της Κομητείας.

Η εξαφάνιση της 39χρονης έγινε λίγες ημέρες μετά από SMS που έστειλε σε συγγενείς της με το οποίο τους ενημέρωνε για την πρόθεσή της να τερματίσει τον 15ετή γάμο της με τον σύζυγό της, επειδή η συνεχιζόμενη κακοποίηση την έκανε να φοβάται για τη ζωή της.

«Πιστεύουμε ότι ο Τάιλερ Μακλέιν δολοφόνησε τη σύζυγό του για να την εμποδίσει να καταθέσει στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της Κομητείας Σάστα.

Το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στις 24 Μαΐου 2024 στη Βόρεια Καλιφόρνια, σε απόσταση περίπου 45 λεπτών από το σπίτι του ζευγαριού. Το αίμα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στη Μακλέιν.

Ο σύζυγος της 39χρονης κρατείται χωρίς εγγύηση και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή ενώ οι αρχές έχουν προσφέρει αμοιβή έως 30.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του πτώματος της γυναίκας.

protothema.gr