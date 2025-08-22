Έρευνα στο σπίτι του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, πραγματοποίησε το FBI κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σύμφωνα με το CNNi, πράκτορες εθεάθησαν να μπαίνουν στο σπίτι, ενώ άλλοι μιλούσαν με άτομο που βρισκόταν στη βεράντα. Υπολογίζεται ότι τέσσερις έως έξι άνδρες συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε πως οι πράκτορες βρίσκονταν «σε αποστολή», χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίσει αν αναφερόταν στη συγκεκριμένη έρευνα. Σε ανάρτησή του στο Χ υπογράμμισε: «ΚΑΝΕΙΣ δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου… πράκτορες του @FBI επί το έργον».

Ο Μπόλτον έχει διατελέσει πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στον Λευκό Οίκο κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε σφοδρό επικριτή του, δηλώνοντας ανοιχτά ότι ο Τραμπ είναι «ανίκανος για το αξίωμα».

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης είχε επιβεβαιώσει απειλές κατά της ζωής του Μπόλτον από το Ιράν, με αποτέλεσμα να του παρασχεθεί προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία, την οποία αργότερα ο Τραμπ αφαίρεσε.

CNN.gr