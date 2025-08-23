Η Γαλλία κάλεσε την Παρασκευή την πρέσβη της Ιταλίας στο Παρίσι, μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, που χλεύασε τον Εμανουέλ Μακρόν για την υποστήριξή του στην Ουκρανία.

Ο Σαλβίνι είχε χλευάσει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την υποστήριξή του στην Ουκρανία, προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι αναμένει από την ιταλική πλευρά να επιδείξει σεβασμό προς τη Γαλλία και τις θέσεις της.

Η Ιταλίδα πρέσβης Εμανουέλα Ντ’ Αλεσάντρο κλήθηκε μετά τα σχόλια του Σαλβίνι, το κόμμα του οποίου είναι ελάσσων εταίρος στην ιταλική κυβέρνηση, ότι αν ο Γάλλος πρόεδρος είναι υπέρ της αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, μπορεί να φορέσει ένα κράνος και να πάρει ένα τουφέκι και να πάει μόνος του, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο Κε ντ’ Ορσέ, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Στην πρέσβη υπενθυμίστηκε ότι οι δηλώσεις αυτές αντίκεινται στο κλίμα εμπιστοσύνης και στην ιστορική σχέση των δυο χωρών μας, καθώς επίσης και στις πρόσφατες διμερείς εξελίξεις», τη «σθεναρή σύγκλιση των δυο χωρών, ιδίως όσον αφορά την ακλόνητη υποστήριξη στην Ουκρανία», διευκρίνισε η πηγή στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ραδιοφωνικού σταθμού France Inter.

Το σχόλιο του Σαλβίνι που εξόργισε το Ελιζέ

Ερωτηθείς ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο για το ενδεχόμενο ανάπτυξης Ιταλών στρατιωτικών στην Ουκρανία, αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, κάτι που σχεδιάζουν να κάνουν η Γαλλία και η Βρετανία, ο Ματέο Σαλβίνι απάντησε πως αφού το θέλει τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν, «μπορεί να πάει αυτός», βάζοντας κράνος και παίρνοντας τουφέκι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηγέτης της ξενοφοβικής, ευρωσκεπτικιστικής Lega και σύμμαχος της επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, εξαπολύει πυρά κατά του Γάλλου προέδρου. Τον περασμένο Μάρτιο ο Σαλβίνι αποκάλεσε «τρελό» τον Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι σέρνει την Ευρώπη σε πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Η Γαλλία και η Βρετανία, επικεφαλής «συμμαχίας προθύμων» χωρών, έχουν πρόθεση να στείλουν αποσπάσματα στην Ουκρανία, εν είδει εγγύησης ασφαλείας, για να αποτραπεί επανέναρξη των εχθροπραξιών αν συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Διπλωματική κρίση που αντικατοπτρίζει τα ρήγματα της Ευρώπης

Η διπλωματική κρίση με αφορμή το σχόλιο του Σαλβίνι αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις βαθιές διαιρέσεις εντός της Ευρώπης σχετικά με τον τρόπο χειρισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Ενώ το Παρίσι και το Λονδίνο επιδιώκουν να τοποθετηθούν ως στρατηγικοί ηγέτες με όραμα προσανατολισμένο στην ασφάλεια και την άμυνα, η Ρώμη διατηρεί μια πιο επιφυλακτική στάση, απορρίπτοντας οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή.

Το σχόλιο του Σαλβίνι ισοδυναμεί με πρόκληση που στοχεύει στην ενίσχυση της εκλογικής του βάσης και στην τοποθέτησή του σε άμεση αντίθεση με τον Γάλλο πρόεδρο, σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ. Ωστόσο, ο αντίκτυπός του σχολίου εκτείνεται πέρα​​από την ιταλική εσωτερική πολιτική καθώς αποδυναμώνει τη γαλλο-ιταλική συνεργασία, η οποία είναι κρίσιμη για την ισορροπία της Ευρώπης, ιδίως σε θέματα άμυνας, μετανάστευσης και οικονομικών ζητημάτων.

Σε ευρύτερη κλίμακα, η διαμάχη υπογραμμίζει τον αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο σε θέματα ασφάλειας και πολέμου. Ενώ η Γαλλία και η Βρετανία εμφανίζονται ως κινητήριες δυνάμεις μιας στρατιωτικής στρατηγικής, η επιφυλακτική στάση της Ιταλίας αντανακλά φόβους για μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης και εκθέτει τα όρια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης σε περιόδους πολέμου.

Στη διπλωματία, οι λέξεις έχουν ιδιαίτερο βάρος: η επίθεση του Σαλβίνι στον Μακρόν θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία μιας ενωμένης Ευρώπης σε μια συγκυρία που ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη.

iefimerida.gr