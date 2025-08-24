Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις να προχωρήσει σε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου. Η πίεση εντείνεται καθώς ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Μετά από μήνες έμμεσων διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Χαμάς, χωρίς μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα, το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στο Ισραήλ αλλά και διεθνώς εντείνει τις εκκλήσεις για άμεση πρόοδο, ώστε να αποφευχθεί μια νέα φάση έντασης και αιματοχυσίας.

Εντός της κυβέρνησης, οι ακροδεξιοί εταίροι του συνασπισμού αντιτίθενται κατηγορηματικά σε συμφωνία με τη Χαμάς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς φέρεται να προειδοποίησε συγγενείς ομήρων ότι θα αποχωρήσει από τον συνασπισμό αν ο πρωθυπουργός αποδεχθεί εκεχειρία.

Παράλληλα, ο ηγέτης της κεντροδεξιάς Εθνικής Ένωσης, Μπένι Γκαντς, πρότεινε τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης διάρκειας έξι μηνών, «για τη λύτρωση των ομήρων». Απηύθυνε δημόσια έκκληση στον Νετανιάχου καθώς και στους ηγέτες της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λάπιντ (Γες Ατίντ) και Άβιγκντορ Λίμπερμαν (Ισραέλ Μπεϊτενού) να συμμετάσχουν σε αυτό το σχήμα.

Μετά την αποχώρηση των υπερορθόδοξων κομμάτων από τον συνασπισμό τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει πλέον απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ και εξαρτάται από τους ακροδεξιούς συμμάχους του. Σύμφωνα με την αριθμητική της Βουλής, Λικούντ (32 έδρες), Γες Ατίντ (24), Ισραέλ Μπεϊτενού (8) και Εθνική Ένωση (8) θα μπορούσαν να σχηματίσουν πλειοψηφία 72 εδρών σε σύνολο 120. Ωστόσο, παρατηρητές θεωρούν απίθανο ο πρωθυπουργός να αποδεχθεί την πρόταση Γκαντς.

Ο κ. Γκαντς διευκρίνισε ότι προτεραιότητα της προτεινόμενης κυβέρνησης θα είναι συμφωνία για την επιστροφή περίπου 50 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων εκτιμάται ότι περίπου 20 είναι ζωντανοί. Στη συνέχεια, πρότεινε τη διεξαγωγή εκλογών την άνοιξη του 2026, σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από κοινού. Τόνισε επίσης την ανάγκη νόμου για το πλαίσιο στρατιωτικής θητείας που θα περιλαμβάνει και τους υπερορθόδοξους, ενώ, παρότι ζήτησε συμφωνία για τους ομήρους, δεν κάλεσε σε άμεσο τερματισμό του πολέμου. Όπως είπε, οι μαχητές της Χαμάς «θα διωχθούν μέχρι την τελευταία τους ημέρα», με υπέρτατη προτεραιότητα τη διάσωση των ομήρων. Πρόσθεσε ότι απηύθυνε την έκκληση χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, ενώ Νετανιάχου, Λάπιντ και Λίμπερμαν δεν έχουν τοποθετηθεί δημοσίως.

Στο εσωτερικό, δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους και θα σταματήσει τον πόλεμο. Συγγενείς ομήρων κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι καθυστερεί, υποστηρίζοντας πως μια συμφωνία θα μπορούσε να εξασφαλίσει την άμεση επιστροφή ζωντανών ομήρων και τη μεταφορά σωρών νεκρών.

Στο διπλωματικό επίπεδο, η Χαμάς αποδέχθηκε τη Δευτέρα πρόταση μεσολαβητών για 60ήμερη εκεχειρία, κατά την οποία Ισραηλινοί όμηροι —ζωντανοί και νεκροί— θα απελευθερωθούν σε δύο φάσεις, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων. Το βράδυ της Πέμπτης ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ζήτησε να αρχίσουν «αμέσως» διαπραγματεύσεις «για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με βάση όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ», χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στην πρόταση των μεσολαβητών. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την αποστολή διαπραγματευτικής ομάδας για νέο γύρο συνομιλιών.

