Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στον πρώτο γύρο του US Open και ξέσπασε στη ρακέτα του.

Αμέσως μετά την ήττα του από τον Μπενζαμέν Μπονζί, ο 29χρονος Ρώσος επέστρεψε στον πάγκο και, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χτύπησε πάνω από 20 φορές τη ρακέτα του, μέχρι που την κατέστρεψε ολοκληρωτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μεντβέντεφ μετρά πλέον τρεις συνεχόμενους αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο major τουρνουά – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του.

iefimerida.gr