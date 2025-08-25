Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά των Νήσων Κουρίλων της Ρωσίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Prelim M6.7 earthquake hits east of Kuril Islands, Russia… pic.twitter.com/AcbkBM4Zeh August 25, 2025

Οι Νήσοι Κουρίλες, που βρίσκονται ανάμεσα στη Ρωσία και την Ιαπωνία, αποτελούν σεισμογενή περιοχή και συχνά καταγράφουν ισχυρές δονήσεις λόγω της γεωλογικής δραστηριότητας στον Ειρηνικό Δακτύλιο της Φωτιάς.

