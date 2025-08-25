Για πρώτη φορά εντοπίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κρούσμα παρασίτωσης από τη λεγόμενη σαρκοφάγα αλογόμυγα (screwworm), ένα επικίνδυνο έντομο που τρέφεται με ζωντανό ιστό και μπορεί να αποβεί μοιραίο αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Το περιστατικό αφορά άτομο στην πολιτεία Μέριλαντ, το οποίο είχε ταξιδέψει πρόσφατα από τη Γουατεμάλα. Η διάγνωση έγινε την περασμένη εβδομάδα και ο ασθενής έλαβε άμεσα θεραπεία.

Η θηλυκή μύγα γεννά τα αυγά της σε ανοιχτές πληγές ζώων ή ανθρώπων. Οι προνύμφες εκκολάπτονται και αρχίζουν να τρέφονται από τον ζωντανό ιστό, δημιουργώντας στοές μέσα στη σάρκα. Αν δεν υπάρξει ιατρική παρέμβαση, η βλάβη μπορεί να είναι καταστροφική ή ακόμη και θανατηφόρα. Η θεραπεία απαιτεί την απομάκρυνση εκατοντάδων προνυμφών και απολύμανση των πληγών.

Το γεγονός έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές και την κτηνοτροφία, ειδικά καθώς οι ΗΠΑ εισάγουν ετησίως πάνω από ένα εκατομμύριο βοοειδή από το Μεξικό, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης. Υπολογίζεται ότι μια ενδεχόμενη επιδημία μόνο στο Τέξας θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές ύψους 1,8 δισ. δολαρίων σε απώλειες ζώων και κόστη θεραπείας.

Για την αποτροπή εξάπλωσης, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) επιστρατεύει την αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδο απελευθέρωσης αποστειρωμένων εντόμων, μια τεχνική που είχε εξαλείψει το παράσιτο από τη χώρα τη δεκαετία του ’60. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε η δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής αποστειρωμένων μυγών στο Τέξας, ενώ και το Μεξικό επενδύει 51 εκατ. δολάρια σε δική του εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, θα χρειαστεί η απελευθέρωση περίπου 500 εκατομμυρίων αποστειρωμένων μυγών την εβδομάδα ώστε το παράσιτο να περιοριστεί νοτιότερα, πίσω από το τροπικό δάσος του Δαρειέν που χωρίζει τον Παναμά από την Κολομβία.

