Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε σήμερα ότι η Κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ συμμορφώνεται με τη συμφωνία εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου προτού διεξαχθούν οι συνομιλίες για τη στρατηγική εθνικής άμυνας, επαναλαμβάνοντας την άρνηση της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης να αφοπλιστεί.

Το σιιτικό κίνημα, η μόνη παράταξη στον Λίβανο που είχε άδεια να διατηρήσει τα όπλα της μετά τον εμφύλιο πόλεμο στον Λίβανο (1975-1990), απέρριψε την απόφαση της Κυβέρνησης στη Βηρυτό να το αφοπλίσει.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα από την πλευρά του ότι “εξόντωσε” ένα μέλος της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει τις απειλές σε βάρος των πολιτών του Ισραήλ.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεναμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι πρόθυμος για μια “σταδιακή” μείωση των ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, εάν η Κυβέρνηση του Λιβάνου υλοποιήσει το πρόγραμμά της για τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

“Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να υποστηρίξει τον Λίβανο στις προσπάθειές του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να εργαστεί από κοινού για ένα πιο ασφαλές και πιο σταθερό μέλλον“, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση, λέγοντας ότι “αναγνωρίζει το σημαντικό μέτρο που έλαβε η Κυβέρνηση του Λιβάνου“.

Εάν η Κυβέρνηση στη Βηρυτό φέρει εις πέρας τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος του Λιβάνου, το Ισραήλ είναι έτοιμο να “λάβει αμοιβαία μέτρα, κυρίως τη σταδιακή μείωση της παρουσίας του ισραηλινού στρατού σε συντονισμό με τον μηχανισμό ασφαλείας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ“, πρόσθεσε.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI) μετέδωσε σήμερα ότι αφίχθηκε στη Βηρυτό η αναπληρώτρια απεσταλμένη των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Μόργκαν Ορτάγκους για συνομιλίες με αξιωματούχους.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένεται να ψηφίσει σήμερα μια ενδεχόμενη παράταση κατά ένα έτος της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο (UNIFIL), που λειτουργεί ως ουδέτερη ζώνη μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου από τον Μάρτιο του 1978. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αντιτίθενται σε αυτήν την παράταση.