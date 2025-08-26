Ο ράπερ Lil Nas X δήλωσε αθώος στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για επίθεση σε αστυνομικό και αντίσταση κατά της σύλληψης, έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λος Άντζελες, όταν εθεάθη να κυκλοφορεί γυμνός στους δρόμους της πόλης.

Ο καλλιτέχνης, με πραγματικό όνομα Μοντέρο Λαμάρ Χιλ, κατηγορείται για τρεις επιθέσεις με πρόκληση σωματικής βλάβης σε αστυνομικούς και για μία κατηγορία κακουργηματικής αντίστασης. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη.

🔥🚨BREAKING NEWS: Grammy award winning rapper Lil Nas X has been hospitalized after being spotted roaming nearly naked on the streets of Los Angeles at 4AM.



TMZ claims it could be a possible OD. This comes after Lil Nas X reportedly ‘ruined his career’ by intentionally and… pic.twitter.com/pyTHkFMKTo August 21, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε μετά από αναφορές για έναν γυμνό άνδρα που περιφερόταν στους δρόμους και, όταν έφτασαν στο σημείο, ο 26χρονος ράπερ επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς υπήρχαν φόβοι για υπερβολική δόση.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης εμφανίστηκε τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου στο Λος Άντζελες, με την εγγύησή του να ορίζεται στα 75.000 δολάρια, σύμφωνα με το CBS.

Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ τον δείχνουν να χορεύει ημίγυμνος σε δρόμο της περιοχής Studio City, φορώντας μόνο λευκά εσώρουχα και λευκές καουμπόικες μπότες, ενώ σε επόμενα πλάνα καταγράφεται να περπατά εντελώς γυμνός στο κέντρο του δρόμου. Σε ένα από αυτά φαίνεται να πλησιάζει διερχόμενο όχημα, ραπάροντας στίχους του τραγουδιού Monster του Kanye West.

Οι λευκές μπότες του φέρεται να βρέθηκαν από περαστικό, ο οποίος τις έβαλε προς πώληση στο eBay έναντι 10.000 δολαρίων.

protothema.gr