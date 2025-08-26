Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 τραυματίστηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που έπληξαν χθες Κυριακή εγκαταστάσεις υπό τον έλεγχο των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του ένοπλου κινήματος.

Οι Χούθι ανέφεραν ότι στόχος των επιδρομών ήταν αποθήκη καυσίμων και ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στην πόλη. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Ανίς Αλασμπάχι, έκανε λόγο για «10 νεκρούς και 96 τραυματίες στη σιωνιστική επίθεση», αναθεωρώντας τον προηγούμενο απολογισμό που μιλούσε για 6 νεκρούς και 86 τραυματίες.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι –ανάμεσά τους το προεδρικό μέγαρο και υποδομές αποθήκευσης καυσίμων– σε αντίποινα για επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Οι Χούθι, οι οποίοι δηλώνουν ότι δρουν σε αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, οι περισσότερες εκ των οποίων αναχαιτίζονται. Ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη και από το 2014 βρίσκονται σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Το κίνημα αποτελεί μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» που πρόσκειται στο Ιράν και περιλαμβάνει οργανώσεις όπως η Χεζμπολά και η Χαμάς.

iefimerida.gr