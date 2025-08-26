Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες ότι ενεργεί ως «δικτάτορας», υπερασπιζόμενος την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά και ομοσπονδιακές δυνάμεις για την καταπολέμηση του εγκλήματος στις πόλεις των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ τόνισε ότι, αν και ο ίδιος δεν είναι δικτάτορας, αρκετοί Αμερικανοί θα ήθελαν να δουν έναν τέτοιο ηγέτη στην εξουσία, υποστηρίζοντας πως ο ίδιος είναι «έξυπνος» και «διαθέτει κοινή λογική».

Λίγο πριν υπογράψει εκτελεστικά διατάγματα για την κατάργηση της εγγύησης χωρίς μετρητά και την ποινικοποίηση της καύσης της αμερικανικής σημαίας, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι πόλεις υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών «δεν εκτιμούν» την παρέμβαση της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

«Όπως όλοι γνωρίζετε, το Σικάγο είναι πεδίο θανάτου αυτή τη στιγμή», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε δηλώσεις που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα, όταν και εξήγγειλε πως θα έστελνε εκεί στρατεύματα της Εθνοφρουράς.

«Και δεν το εκτιμούν. Λένε, “δεν τον χρειαζόμαστε, ελευθερία, ελευθερία, είναι δικτάτορας, είναι δικτάτορας”», είπε ο πρόεδρος, χλευάζοντας τις επικρίσεις των Δημοκρατικών εναντίον του.

«Πολλοί άνθρωποι λένε, “Ίσως θα θέλαμε έναν δικτάτορα”. Δεν μου αρέσουν οι δικτάτορες. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι άνθρωπος με μεγάλη κοινή λογική και είμαι έξυπνος άνθρωπος», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος έχει υποσχεθεί να καταστείλει την εγκληματικότητα στη χώρα, εν μέρει, αναπτύσσοντας ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου στις πόλεις για να πραγματοποιούν σαρωτικές συλλήψεις. Ο πρώτος στόχος του Τραμπ ήταν η Ουάσινγκτον, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχε κατακλυστεί από εγκληματικότητα – αν και τα στατιστικά στοιχεία των πολιτειών και των ομοσπονδιακών αρχών δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα στην πρωτεύουσα της χώρας έχουν μειωθεί.

Η παρουσία 800 μελών της Εθνοφρουράς, μερικών από τα οποία είναι ένοπλα, έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες και μείωση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως οι κρατήσεις σε εστιατόρια.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως στείλει την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες μετά από διαμαρτυρίες κατά των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων από πράκτορες της ICE.

