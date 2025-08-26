Συνομιλίες για τη δημιουργία ενιαίου στρατού και την ενίσχυση της ενότητας στη Λιβύη είχαν αντιπροσωπείες της Τουρκίας και της ανατολικής Λιβύης στη Βεγγάζη, στο πλαίσιο της επίσκεψης της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η τουρκική αποστολή, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, συναντήθηκε με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν πιθανά πεδία συνεργασίας, με στόχο την ενότητα της χώρας και τη συγκρότηση κοινών στρατιωτικών δομών. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη Γκιουβέν Μπεγκέτς και ο πρόξενος στη Βεγγάζη Σερκάν Κιραμανλιόγλου.

Μετά τη συνάντηση, ο Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε το τουρκικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης. Παράλληλα, την πόλη επισκέφθηκε και ο επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

🗓️20 Ağustos 2025

📍Libya🇱🇾



🇹🇷TCG Kınalıada’nın Bingazi Limanı’nı ziyaret kapsamında Türkiye ve Libya askerî heyetleri toplantı gerçekleştirdi.



Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Millî Savunma Bakanlığı heyetimiz, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara… pic.twitter.com/eBMVZ216CC — THS Savunma (@THSsavunma) August 25, 2025

