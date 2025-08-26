Για πρώτη φορά δίνεται στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την αιχμαλωσία του Ισραηλινού στρατιώτη Νιμρόντ Κοέν από τη Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το υλικό εντοπίστηκε από τον ισραηλινό στρατό κατά τις επιχειρήσεις στη Γάζα και, όπως συνηθίζεται, παρουσιάστηκε πρώτα στην οικογένεια του στρατιώτη. Η οικογένεια, η οποία είχε κατηγορήσει τον στρατό ότι καθυστερεί τη δημοσιοποίηση, ενέκρινε τελικά την προβολή του, υποστηρίζοντας μάλιστα πως υπάρχουν και άλλα βίντεο που παραμένουν αδημοσίευτα.

Στα πλάνα διακρίνεται ο Κοέν να βγαίνει βίαια από ένα άρμα μάχης, υπό την απειλή ενόπλων της Χαμάς, και να οδηγείται πεζός προς τη Γάζα, ενώ ακούγεται μια φωνή να τον διαβεβαιώνει ότι «θα επιστρέψει στο Ισραήλ».

Ο Νιμρόντ Κοέν ήταν ο μόνος που επέζησε από τους τέσσερις στρατιώτες του άρματος, το οποίο δέχθηκε σφοδρή επίθεση με ρουκέτες και εκρηκτικά από τη Χαμάς κοντά στα σύνορα.

The family of hostage soldier Nimrod Cohen approves for publication a video showing his capture by Hamas terrorists on October 7, 2023. https://t.co/OtAjlMIg8H pic.twitter.com/CBSNpAJuBK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2025

protothema.gr