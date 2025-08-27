Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στο ινδικό Κασμίρ. Οι πλημμύρες που προκάλεσε ο μουσώνας στην ορεινή περιοχή των Ιμαλαΐων κατέστρεψαν γέφυρες και κατοικίες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Press Trust of India (PTI) μετέδωσε εικόνες όπου ορμητικοί χείμαρροι λάσπης παρασύρουν γέφυρες και πλημμυρίζουν ινδουιστικούς ναούς.

Ένας υψηλόβαθμος τοπικός αξιωματούχος, ο Όμαρ Αμπντάλα, είπε ότι η κατάσταση στην περιοχή του Τζάμου είναι «πολύ σοβαρή».

VIDEO | Doda cloudburst: Heavy rainfall has triggered flash floods in Doda district, leading to three deaths and widespread damage. Floodwaters have submerged residential areas. A cloudburst was reported in Charu Nallah, Bhalessa.

Authorities are on high alert for rescue… pic.twitter.com/WDhy4cb4aD — Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2025

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, όμως οι ειδικοί λένε ότι η κλιματική αλλαγή, σε συνδυασμό με τον κακό χωροταξικό σχεδιασμό, αυξάνουν τη συχνότητά, τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις τους.

Από τις πλημμύρες της 5ης Αυγούστου βυθίστηκε στη λάσπη η πόλη Νταράλι, στο κρατίδιο Ουταρακάντ. Οι νεκροί πιθανολογείται ότι ξεπερνούν τους 70, όμως ακόμη δεν υπάρχει ένας επιβεβαιωμένος απολογισμός.

Στις 14 Αυγούστου, χείμαρροι λάσπης έπνιξαν το χωριό Τσισότι, επίσης στο ινδικό Κασμίρ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 60 ανθρώπους.

