Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην αρένα Campo Pequeno της Λισαβόνας, όπου βρήκε τον θάνατο ένας 22χρονος ταυρομάχος κατά την πρώτη του εμφάνιση.

Ο νεαρός «forcado», σύμφωνα με τη Daily Mail, δέχθηκε σφοδρή επίθεση από ταύρο βάρους περίπου 700 κιλών, μπροστά στα έντρομα μάτια χιλιάδων θεατών που παρακολουθούσαν την παράσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ταυρομάχος βγήκε μπροστά για να προκαλέσει το ζώο, επιχειρώντας να πιαστεί από τα κέρατά του όπως επιβάλλει η πορτογαλική παράδοση των «forcados». Ωστόσο, ο εξαγριωμένος ταύρος όρμησε με ορμή, εκτόξευσε στον αέρα τον νεαρό μαχητή και τον χτύπησε στον τοίχο της αρένας. Ο 22χρονος Manuel Maria Trindade έπεσε αναίσθητος στο έδαφος, ενώ το κοινό πάγωσε από τρόμο.

Άλλοι ταυρομάχοι έσπευσαν να αποσπάσουν την προσοχή του ζώου, προκειμένου να μπορέσουν οι διασώστες να φτάσουν κοντά στον Trindade. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Σάο Ζοσέ, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του μέσα σε 24 ώρες.

Δείτε το βίντεο:

Η τραγωδία όμως στην πορτογαλική αρένα ταυρομαχιών, είχε και συνέχεια: Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας 73χρονος θεατής, ο γνωστός ορθοπεδικός χειρουργός Vasco Morais Batista, κατέρρευσε μέσα στο στάδιο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σάντα Μαρία. Οι γιατροί διαπίστωσαν θανατηφόρο ανεύρυσμα αορτής.

Η πορτογαλική παράδοση των «forcados» διαφοροποιείται από τις ισπανικές ταυρομαχίες: οι μαχητές σχηματίζουν γραμμή και ο ένας μετά τον άλλον επιχειρούν να ακινητοποιήσουν τον ταύρο πιάνοντάς τον από τα κέρατα. Σύμφωνα με τον νόμο, τα ζώα δεν θανατώνονται μέσα στην αρένα, αλλά οδηγούνται αργότερα για σφαγή, εκτός αν αποφασιστεί να αποσυρθούν ως επιβήτορες.

iefimerida.gr