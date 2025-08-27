Ένας 23χρονος γαμπρός σκοτώθηκε από πυροβολισμούς που έπεσαν κατά λάθος στη διάρκεια του γάμου του, σε χωριό της επαρχίας Κερασούντας, στη βόρεια Τουρκία, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, ενώ ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με το Anadolu, για τον μοιραίο πυροβολισμό συνελήφθη η θεία του γαμπρού, η οποία θεωρείται ύποπτη.

Παρόμοια περιστατικά καταγράφονται συχνά στην Τουρκία, καθώς οι εορταστικοί πυροβολισμοί παραμένουν διαδεδομένη πρακτική σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικού ιδρύματος, στη χώρα κυκλοφορούν περίπου 40 εκατομμύρια όπλα, τα περισσότερα παράνομα.

🔴Giresun’da düğün sırasında damat ve gelin uğurlanırken ateş açılması sonucu yaralanan damat Ali K., hastanede hayatını kaybetti.



🔴Ateş açan kişinin damadın yengesi F.K. olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. pic.twitter.com/xJhcUONFZt — Nupel Haber (@nupelonline) August 27, 2025

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σε παρόμοιο περιστατικό σε γάμο στην επαρχία Τραπεζούντας, σύμφωνα με τις αρχές.

protothema.gr