Ένα διαδικτυακό κάλεσμα για «παράλυση της Γαλλίας» στις 10 Σεπτεμβρίου εξαπλώνεται ταχύτατα στα κοινωνικά δίκτυα, φέρνοντας στη μνήμη την αιφνίδια άνοδο του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» το 2018. Πίσω από το σύνθημα «Μπλοκάρουμε τη χώρα» βρίσκεται το αντιευρωπαϊκό δίκτυο «Essentiels», με εθνικιστικό προσανατολισμό και αιτήματα που περιλαμβάνουν ακόμη και την απομάκρυνση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του καλέσματος έγινε μέσω TikTok, από τον λογαριασμό Les Essentiels, ενώ η κινητοποίηση υιοθετήθηκε από άλλες συλλογικότητες όπως το δίκτυο Indignons-nous στο Telegram. Η ημερομηνία της διαδήλωσης τοποθετείται δύο ημέρες μετά την κρίσιμη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, όπου ο Φρανσουά Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026.

Στήριξη και αντιδράσεις

Το συνδικάτο των «κίτρινων γιλέκων» έχει δηλώσει στήριξη, ανακοινώνοντας ήδη δράσεις από τις 26 Αυγούστου. Στο πολιτικό επίπεδο, η La France insoumise του Ζαν-Λικ Μελανσόν και οι Οικολόγοι προσυπογράφουν την κινητοποίηση. Αντίθετα, η Ακροδεξιά κρατά αποστάσεις, αν και τμήμα των ψηφοφόρων της εκφράζει πρόθεση συμμετοχής. Από τα μεγάλα συνδικάτα, μόνο η CGT βλέπει τη διαδήλωση ως «πρώτο βήμα» για μια γενικευμένη κοινωνική αντεπίθεση.

Τα αιτήματα των «Essentiels»

Η οργάνωση καλεί σε «απεργία της κάρτας» με διακοπή ηλεκτρονικών συναλλαγών για μία ημέρα και ζητά την αποχώρηση της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο στόχαστρο βρίσκεται το σχέδιο εξοικονόμησης 44 δισ. ευρώ του Μπαϊρού, που προβλέπει περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, καθώς και κατάργηση αργιών. Οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα συνοψίζονται στο σύνθημα: «Αυτή τη φορά, αποφασίζουμε εμείς».

Ποιοι είναι οι «Essentiels»

Σύμφωνα με έρευνα του TF1, το κίνημα ξεκίνησε στις 21 Μαΐου 2025 στη βορειοανατολική Γαλλία από τον Julien Marissiaux, που θεωρείται ο πρωτεργάτης της οργάνωσης. Οι Essentiels υποστηρίζουν το «Frexit» και συνδέονται με προσωπικότητες όπως οι Francis Lalanne και Idriss Aberhkane, που έχουν δραστηριοποιηθεί σε δίκτυα παραπληροφόρησης. Παρά τον έντονο εθνικιστικό και αντιευρωπαϊκό τους προσανατολισμό, δηλώνουν ότι εκφράζουν μια «δημιουργική αντίσταση» για την ανάδειξη της εθνικής κυριαρχίας και την προστασία των μικρών επιχειρήσεων.

