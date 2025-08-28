Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα νυχτερινά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις».

Σε ανακοίνωσή του, μετά τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, το υπουργείο ανέφερε ότι εξαπέλυσε «ομαδικό πλήγμα» με drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, σημειώνοντας ότι επιτεύχθηκαν όλοι οι προκαθορισμένοι στόχοι. Η Μόσχα επιμένει ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 38. Ζημιές υπέστησαν πολυκατοικίες και κτήρια κατοικιών στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις

Το SkyNews μετέδωσε επίσης ότι το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει κλείσει την πόρτα των διαπραγματεύσεων, παρά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά την διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις για την επίτευξη των στόχων της.

Ερωτηθείς σχετικά με την προοπτική κατάπαυσης του πυρός, είπε ότι οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει την ειρήνη θα πρέπει να συζητηθεί «διακριτικά».

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για στοχοποίηση αμάχων, με τη χθεσινοβραδινή επίθεση να είναι απλώς η τελευταία στο Κίεβο, το οποίο απέχει πολύ από την πρώτη γραμμή του πολέμου.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος βομβαρδισμός

Ο χθεσινοβραδινός βομβαρδισμός, κατά τον οποίο 598 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 31 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανία, ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος του πολέμου μέχρι στιγμής, σύμφωνα με στοιχεία της πολεμικής αεροπορίας της χώρας.

Στην πραγματικότητα, όλες οι μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν γίνει από τα τέλη Ιουνίου.

Οργή Ευρωπαίων

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από την επίθεση εναντίον του Κιέβου.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

Ο προηγούμενος συνολικός αριθμός των τραυματιών είχε ξεπεράσει τους 40, αλλά οι αριθμοί μεταβάλλονται καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται σε διάφορες τοποθεσίες στην Ουκρανία.

«Σκόπιμα τα πλήγματα της Ρωσίας»

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανάρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Ζελένσκι: Η επίθεση είναι η απάντηση της Ρωσίας στις εκκλήσεις για ειρήνη

Η νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου δείχνει την πραγματική της στάση, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επίθεση ήταν μια «ξεκάθαρη απάντηση», είπε, σε όλους όσοι «εδώ και εβδομάδες και μήνες ζητούν κατάπαυση του πυρός και πραγματική διπλωματία». Η Ρωσία «επιλέγει βαλλιστικούς πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

«Επιλέγει να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να βάλει τέλος στον πόλεμο», σημείωσε. «Και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην φοβάται τις συνέπειες».

«Η Ρωσία εξακολουθεί να επωφελείται από το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα μέρος του κόσμου κλείνει τα μάτια στα δολοφονημένα παιδιά και αναζητά δικαιολογίες για τον Πούτιν», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Άλλη μια νύχτα των ανελέητων βομβαρδισμών της Ρωσίας»

«Άλλη μια νύχτα των ανελέητων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε μη στρατιωτικές υποδομές και σκότωσε αθώους», κατήγγειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Χτύπησαν επίσης την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές».

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε μη στρατιωτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Στάρμερ κατηγορεί τον Πούτιν ότι σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι “σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση” μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

“Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει”, σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά “υπέστη ζημιές” το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

“Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου”, πρόσθεσε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη “σοβαρές ζημιές” στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και “θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας”, ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook. “Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές”, ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.

Ο Μακρόν καταγγέλλει τη βαρβαρότητα

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, καταγγέλλοντας τη “βαρβαρότητα” της Ρωσίας.

“Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα“, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

“Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν”, πρόσθεσε.

