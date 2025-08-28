Το σενάριο μιας απευθείας συνάντησης ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μοιάζει όλο και πιο απίθανο, καθώς η ένταση στο μέτωπο παραμένει υψηλή και οι διπλωματικές διεργασίες δείχνουν να έχουν παγώσει.

Η αρχική αισιοδοξία που είχε δημιουργήσει η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, αλλά και οι επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, υποχωρεί μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου.

Με εμφανή απογοήτευση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι είναι «προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση» στο άμεσο μέλλον ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι, παρά τις προσδοκίες που είχε καλλιεργήσει ο Τραμπ. «Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση, σε αντίθεση με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν», είπε έχοντας στο πλευρό του τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε δηλώσεις πριν από το δείπνο εργασίας τους στο Φρούριο Μπρεγκανσόν.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Γαλλίας–Γερμανίας, αλλά και σε διεθνή ζητήματα, με κυρίαρχο την κατάσταση στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να αντέδρασε συγκρατημένα στη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 19 νεκρούς και ζημιές σε κτίρια, μεταξύ αυτών και γραφεία της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου.

«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ. Πρόσθεσε ότι, κατά την άποψη του Αμερικανού προέδρου, «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στη σύγκρουση.

