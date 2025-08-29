Σχόλια του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προκάλεσαν την αντίδραση της Αθήνας, η οποία απάντησε συντονισμένα. Ο Φιντάν υποστήριξε ότι οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν την Τουρκία για «φθηνή πολιτική» και για να καλλιεργούν «αντιτουρκικά αισθήματα» στην ελληνική κοινωνία, προσθέτοντας πως κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα «προκύπτει μια δήλωση Δένδια».

Απαντώντας, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η χώρα μας δεν έχει «φονικά σύνδρομα», επισημαίνοντας πως η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας προκαλεί αμηχανία στην Άγκυρα.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν θα δεχθεί υποδείξεις».

Οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μιλώντας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο TGRT HABER χαρακτήρισε τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία ως μια «πολιτική ασπιρίνη» για τους Έλληνες πολιτικούς, επισημαίνοντας ότι τα χρησιμοποιούν όποτε αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Παράλληλα, τους κατηγόρησε πως καταφεύγουν σε «φθηνή πολιτική», ενισχύοντας «το αντιτουρκικό αίσθημα» στην ελληνική κοινωνία, κάτι που –όπως είπε– «ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος» για την Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χακάν Φιντάν:

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο. Έχει δημιουργηθεί η θεωρία της εξαρτημένης αντίδρασης. Έχει δημιουργηθεί η πολιτική εξαρτημένη αντίδραση. Ξέρετε αυτό το 1914 είχε φέρει το βραβείο Νόμπελ στον Πάβλοφ. Με το άκουσμα της Τουρκίας, αυτή η εξαρτημένη αντίδραση μέσα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι ένα θέμα που πρέπει να επιλυθεί στην ελληνική πολιτική.

Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους, δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε. Σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίχτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε.

Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή. Ουσιαστικά δεν λένε «να εκλέξετε εμένα έναντι αυτού που υπάρχει απέναντι». Αυτή είναι μια φθηνή πολιτική. Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για το μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους».

Η απάντηση της Αθήνας

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη.

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις προκλητικές δηλώσεις Φιντάν σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open. «Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κυρίαρχο κράτος, δεν θα δεχθεί υποδείξεις, σέβεται το διεθνές δίκαιο, επιδιώκει να συνομιλεί με όλους, αλλά ποτέ δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η πολιτική του διαλόγου χωρίς υποχώρηση έχει φέρει την Ελλάδα σε ένα σημείο να ισχυροποιείται ουσιαστικά και αυτό θα συνεχίσει να κάνει» δήλωσε χαρακτηριστικά.

