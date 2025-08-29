Σε πλήρη ρήξη οδηγούνται οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Άγκυρα διακόπτει κάθε μορφή εμπορίου με το Ισραήλ, απαγορεύει στα τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη.

Μιλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ο Φιντάν χαρακτήρισε το Ισραήλ «κράτος – τρομοκράτη» και το κατηγόρησε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. «Τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Γάζα έχουν καταγραφεί ως ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία», δήλωσε, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι ο πραγματικός στόχος του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ η ασφάλεια, αλλά η απόκτηση περισσότερης γης, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι προσπαθεί να «σκεπάσει» τις ευθύνες του για όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Επικαλέστηκε ακόμη ότι το Τελ Αβίβ έχει δημιουργήσει μια «ψευδαίσθηση ασυλίας» η οποία «καταρρέει».

Σε μία από τις πιο ακραίες αναφορές του, ο Φιντάν παρομοίασε τη στάση του Ισραήλ με τη «τρέλα» του Χίτλερ, λέγοντας πως «η ιστορική παράνοια που έφεραν ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του είναι επανάληψη της τρέλας που καταδίκασαν πριν από 60-70 χρόνια».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπερασπίζονται πλέον «ανοιχτά» το Ισραήλ, αφήνοντας αιχμές για διαφοροποίηση της αμερικανικής στάσης λόγω της έκτασης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η σκληρή αυτή τοποθέτηση καταγράφηκε λίγες ημέρες μετά τη δημόσια αναγνώριση από τον Νετανιάχου της γενοκτονίας Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εξέλιξη που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Άγκυρας.

