Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wall Street Journal που επικαλείται πηγή από το Λευκό Οίκο.

Η αλλαγή αυτή, που θα σηματοδοτούσε στροφή στην επίσημη ρητορική της Ουάσινγκτον, τυπικά απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, οι συνεργάτες του Τραμπ φέρονται να αναζητούν εναλλακτικές νομικές οδούς για να προχωρήσει η μετονομασία ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του νομοθετικού σώματος.

Πότε καταργήθηκε το υπουργείο Πολέμου

Κατά την ιστορική του διαδρομή, το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου (War Department) αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους θεσμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δημιουργήθηκε το 1789 με αποστολή την οργάνωση και τη διοίκηση του Στρατού Ξηράς, ενώ σε καθοριστικές στιγμές, όπως ο Αμερικανικός Εμφύλιος και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, είχε τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της πολεμικής προσπάθειας. Το Πεντάγωνο, μάλιστα, χτίστηκε το 1943 για να στεγάσει τις υπηρεσίες του. Το Υπουργείο Πολέμου καταργήθηκε το 1947, όταν με τον Νόμο Εθνικής Ασφαλείας δημιουργήθηκε το σημερινό Υπουργείο Άμυνας (Department of Defense), που ενοποίησε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία υπό ενιαία ηγεσία.

protothema.gr