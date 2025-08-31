Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε επίσημα τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, ανώτατου στρατιωτικού στελέχους της στη Λωρίδα της Γάζας, επιβεβαιώνοντας έτσι τις ισραηλινές αναφορές περί εξόντωσής του σε αεροπορική επιδρομή τον περασμένο Μάιο.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαμάς δεν παρείχε πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε ο Σινουάρ, ωστόσο δημοσίευσε τη φωτογραφία του μαζί με αυτές άλλων στελεχών του κινήματος που τιμήθηκαν ως «μάρτυρες».

Al Qassam Brigades adds Mohammed Sinwar and Abu Omar Al-Sury to the list of senior military officials who were eliminated during the war pic.twitter.com/pUoFdeWIn8 August 30, 2025

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της οργάνωσης και εκ των εγκεφάλων της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, ο οποίος είχε σκοτωθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού τον Οκτώβριο του 2024.

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ αφήνει τον στενό συνεργάτη του, τον Αΐζ αλ Ντιν αλ Χαντάντ – ο οποίος ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας – επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.

