Η κυβέρνηση του Βελγίου σκοπεύει να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εντός του μήνα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό.

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας μέσω X.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

🇧🇪🇵🇸🚨La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l’ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l’égard du gouvernement israélien. Tout antisémitisme ou glorification du terrorisme par les partisans du Hamas sera aussi plus fortement dénoncé.



Πάνω από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει, να το κάνουν.

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 13 νεκρούς στη Γάζα

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πλήγμα σε κτίριο όπου διέμενε κόσμος σκότωσε δέκα ανθρώπους, προτού δεύτερο σε άλλο κτίριο στοιχίσει τη ζωή σε ακόμη τρεις, εξήγησε ο Μαχμούντ Μπασάλ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Διευκρίνισε ότι και οι δύο βομβαρδισμοί έγιναν στην Πόλη της Γάζας.

