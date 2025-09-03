Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, εάν κριθεί αναγκαίο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε διάγγελμά του από τον Λευκό Οίκο.

«Θα μπούμε μέσα», δήλωσε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε αν έχει αποφασίσει να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο. Δεν αποκάλυψε όμως πότε, αναφέρει το CNNi.

Σημειώνεται άλλωστε, ότι μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, η Βαλτιμόρη ή η Βοστώνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Σικάγο, «μακράν την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», όπως την αποκάλεσε.

«Θα λύσω το πρόβλημα της εγκληματικότητας, όπως το έκανα ήδη στην Ουάσινγκτον», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, αναφερόμενος στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Cnn.gr