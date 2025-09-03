Εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην προστασία των πολιτών της από παγκόσμιες κρίσεις και κινδύνους ασφαλείας (68%). Το ποσοστό είναι υψηλότερο στην Κύπρο και πλησιάζει στην ομοφωνία (91%). Ταυτόχρονα, εννέα στους δέκα πολίτες της ΕΕ ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών μελών (95% για την Κύπρο), ενώ πάνω από τρεις στους τέσσερις (77%) πιστεύουν ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις (85% για την Κύπρο).

Οι προτεραιότητες των πολιτών αντικατοπτρίζουν ανησυχία για την πολιτική και οικονομική κατάσταση

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες της έρευνας, η ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί στην άμυνα και την ασφάλεια (37%), καθώς και στην ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία (32%) προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στον κόσμο και να προσαρμοστεί στο τρέχον πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Την άμυνα και την ασφάλεια προκρίνουν οι ερωτηθέντες στην Κύπρο (46%), με την εκπαίδευση και την έρευνα να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση (33%). Όσον αφορά τα θέματα στα οποία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολίτες αναφέρουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης (41%), την άμυνα και την ασφάλεια (34%), καθώς και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (31%). Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στην πρώτη θέση για την Κύπρο (42%), και ακολουθούν πληθωρισμός και ακρίβεια (39%), ενώ ποσοστό 36% σημειώνουν τόσο η υποστήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όσο και η μεγαλύτερη υποστήριξη για τη δημόσια υγεία. Η οικονομική κατάσταση συνεχίζει να αποτελεί μείζον ζήτημα για πολλούς Ευρωπαίους. Ο έλεγχος του πληθωρισμού και του κόστους διαβίωσης ήταν ήδη σημαντικό θέμα για τους πολίτες στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές, όπως έδειξε η μετεκλογική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Κοινή χρηματοδότηση για κοινά έργα

Για να γίνουν επενδύσεις σε όσα έχουν σημασία, σχεδόν οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους πιστεύουν ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα από κοινού από την ΕΕ, και όχι από τα επιμέρους κράτη μέλη (78%). Το αντίστοιχο ποσοστό για την Κύπρο είναι 87%.

Πρωταρχικής σημασίας η διαφάνεια

Το 91% των πολιτών (94% στην Κύπρο) πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα μέσα για να ελέγχει αποτελεσματικά τις δαπάνες της ΕΕ. Επιπλέον, το 85% των Ευρωπαίων, και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 50% σε κάθε χώρα της ΕΕ, συμφωνεί ότι θα πρέπει να χορηγούνται κονδύλια στα κράτη μέλη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές. Με τη θέση αυτή συμφωνεί το 91% των ερωτηθέντων στην Κύπρο.

Για το θέμα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρώπη να εστιάσει στην ασφάλεια και την οικονομία. Προσβλέπουν στην ΕΕ για σταθερότητα και περιμένουν μια δυνατή και ενιαία Ευρωπαϊκή φωνή στον σημερινό αβέβαιο κόσμο. Οι προτεραιότητες μας και ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει, επομένως, να επιτρέψουν στην ΕΕ να διαχειριστεί με επιτυχία τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Το Κοινοβούλιο πήρε το μήνυμα και τώρα πρέπει να στηρίξουμε τα λόγια μας με πράξεις, να επενδύσουμε σε ό,τι έχει σημασία και να φανούμε συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους πολίτες.»

Η συμμετοχή μιας χώρας στην ΕΕ επηρεάζει τη ζωή των πολιτών

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες (72%) δηλώνουν ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή, με τους μισούς από αυτούς να θεωρούν τον αντίκτυπο αυτό «θετικό», το 31% «ούτε ιδιαίτερα θετικό ούτε ιδιαίτερα αρνητικό» και το 18% «αρνητικό». 86% των ερωτηθέντων στην Κύπρο δηλώνει ότι οι δράσεις της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή με, 36% αυτών να θεωρεί τον αντίκτυπο αυτό «θετικό», 44% «ούτε θετικό ούτε αρνητικό» και 20% «αρνητικό».

Παράλληλα, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η ΕΕ προσφέρει σταθερότητα στα κράτη μέλη της. Συγκεκριμένα, το 73% των Ευρωπαίων πολιτών (71% στην Κύπρο) δηλώνει ότι η χώρα τους ωφελείται από τη συμμετοχή της στην ΕΕ για τους εξής λόγους: η ΕΕ συμβάλλει στην προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας (37%), βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της (36%) και συμβάλλει στην οικονομική τους ανάπτυξη (29%). Την προστασία της ειρήνης και την ενίσχυση της ασφάλειας προτάσσουν οι ερωτηθέντες στην Κύπρο (39%). Ακολουθούν η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και το γεγονός ότι η ΕΕ φέρνει νέες ευκαιρίες εργασίας στον κυπριακό λαό (33% αμφότερα).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.

Την έρευνα για το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025 διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Verian από τις 5 έως τις 29 Μαΐου του 2025 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες έγιναν κυρίως δια ζώσης, ενώ σε μερικά κράτη μέλη (Δανία, Μάλτα, Ολλανδία, Φινλανδία και Σουηδία) πραγματοποιήθηκαν επίσης συνεντεύξεις διαδικτυακά. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 26.410 συνεντεύξεις, 501 εκ των οποίων στην Κύπρο. Τα «ποσοστά σε επίπεδο ΕΕ» που αναφέρονται έχουν σταθμιστεί με βάση τον πληθυσμό κάθε χώρας.