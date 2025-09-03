«Σιντριβάνι» λάβας ύψους περίπου 100 μέτρων σχηματίστηκε κατά τη νέα ενεργοποίηση του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη, σύμφωνα με το Associated Press, με το φαινόμενο να καταγράφεται σε βίντεο.

Πρόκειται για την 32η έκρηξη από τον Δεκέμβριο, όταν το ηφαίστειο εισήλθε σε περίοδο έντονης δραστηριότητας. Μέχρι στιγμής, η λάβα παραμένει περιορισμένη στον κρατήρα της κορυφής, εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

We know you've heard of a volcano…but how about a volnado?



This afternoon, during episode 32 fountaining at Kīlauea the V3 live camera (https://t.co/tCc5xGmMcO) caught this whirlwind kicking up loose ash deposits along the active fountain and flow within Halemaʻumaʻu crater. pic.twitter.com/wCwhZgoFV8 September 3, 2025

Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως, βρίσκεται στο νησί της Χαβάης.

