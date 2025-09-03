Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, κάλεσε τη Χαμάς να προχωρήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των 20 ομήρων που εξακολουθεί να κρατά. Όπως υπογράμμισε, η παράδοση μόνο λίγων εξ αυτών –«2, 5 ή 7»– δεν είναι αποδεκτή.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι, αν το αίτημά του ικανοποιηθεί, «τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα» και η κρίση θα μπορούσε να λήξει άμεσα. Με το μήνυμα αυτό, επιχειρεί να εμφανιστεί ως παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη της προεδρίας του.

protothema.gr