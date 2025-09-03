Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στο Πεκίνο, υπό το βλέμμα του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, παρευρέθηκαν διεθνείς ηγέτες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αυτό που τράβηξε, ωστόσο, τα περισσότερα βλέμματα ήταν η παρουσία μιας έφηβης κοπέλας δίπλα στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Όπως αποκαλύφθηκε, επρόκειτο για την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Ε, η οποία θεωρείται από αναλυτές πιθανή διάδοχός του.

Η νεαρή εμφανίστηκε με στυλ παρόμοιο με του πατέρα της και πολυτελείς ενδυματολογικές επιλογές, γεγονός που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τις συζητήσεις γύρω από τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο μέλλον.

Ο πρόεδρος της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, και η κόρη του, Τζου Ε

Το πολυαγαπημένο παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο παρόλο που λίγα πράγματα είναι γνωστά για την ίδια, θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας.

Η Τζου Ε εθεάθη δημοσίως για πρώτη φορά το 2022, συνοδεύοντας τον πατέρα της σε μια εκτόξευση πυραύλου.

Ωστόσο, ο πρώην σταρ του NBA και φίλος του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Ντένις Ρόντμαν, ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει κόρη.

Ο Κιμ φέρεται να του είχε συστήσει τη γυναίκα του και ένα παιδί, λέγοντάς του «να η κόρη μου», στη διάρκεια της επίσκεψης που ο Ρόντμαν είχε πραγματοποιήσει το 2013 στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρώην σταρ του ΝΒΑ και φίλος του, Ντένις Ρόντμαν

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ουδέποτε αποκάλυψαν το όνομά της, αλλά την έχουν χαρακτηρίσει ως «πολυαγαπημένο παιδί» και «αξιότιμη».

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν πως πρόκειται για την Τζου Ε, την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, της πρώτη σταρ του τραγουδιού και πρώτης κυρίας Ρι Σολ Τζου, με την οποία παντρεύτηκε το 2009.

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της, τη βλέπει κανείς να περπατάει δίπλα στον πατέρα της και μπροστά από τη θεία της, την Κιμ Γιο Τζονγκ, και τη μητέρα της.

Η Τζου Ε τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της με το στυλ της, φοράει γυαλιά ηλίου Gucci και ρολόγια Cartier, ενώ μιμείται παράλληλα το λουκ του πατέρα της με δερμάτινα σακάκια.

Το «ντεμπούτο» στη διεθνή σκηνή

Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στον έξω κόσμο», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.

Όμως, ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μία δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας».

Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει.

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948.

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948

Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ προκειμένου να προβληθεί η Τζου Ε.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια “είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου“», σύμφωνα με τον Λιμ Ελ-σουλ, καθηγητή στο Ινστιτούτο Μελετών για την Άπω Ανατολή του πανεπιστημίου Κιουνγκνάμ.

Στο παρελθόν υποστηρίζει πως «είδαμε τους κληρονόμους να σταθεροποιούν εν γένει τη θέση τους πηγαίνοντας στην Κίνα ή συμμετέχοντας σε διεθνείς εκδηλώσεις, ώστε να αποκτήσουν τη νομιμότητα από τις σοσιαλιστικές δυνάμεις».

Ο καθηγητής αναφέρει ως παράδειγμα τη συνάντηση ανάμεσα στον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος επρόκειτο να διαδεχθεί τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, και τον Σι Ζονγκσούν, πατέρα του Σι Τζινπίνγκ, το 1983 στο Πεκίνο.

«Η περίπτωση της Τζου Ε εντάσσεται σ’ αυτή την πορεία», προσθέτει.

Δεν πρόκειται για ένα απλό οικογενειακό ταξίδι, αλλά στην πραγματικότητα για μια «είσοδό της στη σκηνή ως διαδόχου»

Η νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρσία Πληροφοριών (NIS) αναγνώρισε για πρώτη φορά το 2024 ότι η Τζου Ε μπορεί να είναι η κληρονόμος του καθεστώτος.

«Σύμφωνα με μία ανάλυση των δημόσιων εμφανίσεων της Κιμ Τζου Ε και του επιπέδου που της έχει δοθεί στο πρωτόκολλο, μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι η πιθανότερη διάδοχος», είχε δηλώσει ο Τσο Τάε-γιόνγκ, επικεφαλής τότε της υπηρεσίας.

Ο Τσέονγκ Σέονγκ-Τσανγκ του Ινστιτούτου Σετζόνγκ της Σεούλ, αφηγείται ότι «στη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης, το λευκό άλογο της Τζου Ε είχε εμφανισθεί στη δεύτερη θέση έπειτα απ’ αυτό του Κιμ Γιονγκ Ουν».

«Είναι μία απόδειξη» ότι θα τον διαδεχθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όπως και το γεγονός ότι η Πιονγκγιάνγκ «εξέδωσε γραμματόσημα που εικονίζουν το ζευγάρι» πατέρα-κόρης.

