Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η δούκισσα του Κεντ Κάθριν, με το παλάτι του Μπάκιγχαμ να ανακοινώνει «με βαθιά θλίψη» τον θάνατό της, που σημειώθηκε το βράδυ στο παλάτι του Κένσινγκτον. Ως ένδειξη πένθους, οι σημαίες στο παλάτι κυματίζουν μεσίστιες.

Η Κάθριν, γεννημένη Katharine Lucy Mary Worsley, υπήρξε το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της βασιλικής οικογένειας. Παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ και πρώτο ξάδελφο της βασίλισσας Ελισάβετ. Το 1994 έγινε η πρώτη γαλαζοαίματη που ασπάστηκε τον Καθολικισμό μετά από τρεις αιώνες.

Ιδιαίτερα δημοφιλής στο κοινό, είχε συνδεθεί με το Wimbledon, παραδίδοντας τρόπαια στους νικητές και παρηγορώντας ηττημένους, με χαρακτηριστικό στιγμιότυπο την παρηγοριά στη Γιάνα Νοβότνα το 1993, μετά την ήττα της από τη Στέφι Γκραφ.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, καθώς και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμμετέχουν στο πένθος μαζί με τον δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του, θυμούμενοι με αγάπη τη διαρκή αφοσίωση της δούκισσας σε όλες τις οργανώσεις με τις οποίες συνδέθηκε, το πάθος της για τη μουσική και την ενσυναίσθησή της για τους νέους», αναφέρει το παλάτι.

It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.



Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.



The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d — The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025

Η «Κυρία Μ. Κεντ» που ασπάστηκε τον Καθολικισμό

Η δούκισσα ήταν μεγάλη υποστηρίκτρια της μουσικής, καθώς ενίσχυε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μάλιστα, δίδασκε η ίδια μουσική σε δημοτικό σχολείο του Χαλ. Οι μαθητές της αγνοούσαν τη βασιλική της ταυτότητα και τη γνώριζαν ως «Κα Μ. Κεντ».

Το 1994, έγινε Καθολική, γεγονός που την κατέστησε την πρώτη γαλαζοαίματη που μετέστρεψε την πίστη της για πάνω από 300 χρόνια.

Η δούκισσα και ο δούκας του Κεντ απέκτησαν τρία παιδιά. Ωστόσο, το ένα από αυτά γεννήθηκε νεκρό το 1977, κάτι που προκάλεσε συναισθηματική ταραχή στη δούκισσα, που παρέμεινε και σε νοσοκομείο για μία περίοδο λόγω «νευρικής εξάντλησης». Αργότερα, η ίδια αποκάλυψε ότι υπέφερε από «οξεία κατάθλιψη».

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε αποσυρθεί από τη χρήση του βασιλικού τίτλου και είχε αφιερωθεί στην ενίσχυση της μουσικής εκπαίδευσης για νέους.

protothema.gr