Ένας άνδρας από τη Μινεσότα, ο Μπράιαν Χούπερ ο πρεσβύτερος, αποφυλακίστηκε έπειτα από 27 χρόνια στη φυλακή, όπου εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για έναν φόνο που –όπως αποδείχθηκε– δεν είχε διαπράξει.

Ο 58χρονος έπεσε στην αγκαλιά των παιδιών του αμέσως μετά την απελευθέρωσή του από τις φυλακές του Στιλγουότερ, την Πέμπτη, με το Great North Innocence Project να ανακοινώνει την αθώωσή του.

Η υπόθεση αφορούσε τη δολοφονία της 77χρονης Άν Πραζνιάκ το 1998. Το Επαρχιακό Δικαστήριο του Χένεπιν απάλλαξε τον Χούπερ από όλες τις κατηγορίες, μετά την παραλαβή μιας χειρόγραφης ομολογίας της Τσαλάκα Γιανγκ –της βασικής μάρτυρος που είχε καταθέσει εναντίον του– η οποία παραδέχθηκε ότι εκείνη σκότωσε τη γυναίκα.

Ο φόνος του 1998

Τον Απρίλιο του 1998 η Αν Πραζνιάκ βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο στο διαμέρισμά της στη Μινεάπολη. Οι Αρχές αποφάνθηκαν ότι η αιτία θανάτου της Πράζνιακ ήταν ασφυξία και ότι πέθανε περισσότερο από δύο εβδομάδες πριν η αστυνομία ανακαλύψει το πτώμα της.

Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο εβδομάδων οι γείτονες ανέφεραν ότι το διαμέρισμα της 77χρονης χρησιμοποιούνταν ως «καταφύγιο για ναρκωτικά» και για πορνεία, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση.

Ο Μπράιαν Χούπερ στην αγκαλιά της κόρης του μετά την αποφυλάκισή του

Τα δακτυλικά αποτυπώματα της Γιανγκ βρέθηκαν σε κομμάτια ταινίας στο πάτωμα του διαμερίσματος, τα οποία οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ήταν παρόμοια με την ταινία που βρέθηκε στο σώμα της Πράζνιακ.

Κατά την ανάκρισή της, αρνήθηκε ότι γνωρίζει οτιδήποτε για τον φόνο και κατηγόρησε τον Χούπερ για τον θάνατο της 77χρονης. Η Γιανγκ είπε στην αστυνομία ότι ο Χούπερ την ανάγκασε να φυλάει τσίλιες ενώ εκείνος σκότωσε την Πράζνιακ, τον βοήθησε να κρύψει το πτώμα και την απείλησε να τη σκοτώσει.

Ο Χούπερ, από την πλευρά του, παραδέχτηκε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Πράζνιακ, δεδομένου ότι η αστυνομία είχε βρει τα αποτυπώματά του στο σαλόνι της, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στη δολοφονία. Η Γιανγκ -η οποία εκείνη την περίοδο δικάζονταν για άσχετες ποινικές κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης του Χούπερ- έλαβε ελαφρύτερη ποινή επειδή συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς.

Η επιστολή ομολογίας

Φέτος τον Ιούλιο η Γιανγκ ενώ εκτίει ποινή 8 ετών σε φυλακή της Τζόρτζια για βαριά σωματική βλάβη, ανέλαβε την ευθύνη «για δύο αθώες ζωές που κατέστρεψα». «Δεν μπορώ πλέον να δεχτώ ότι ένας αθώος άνθρωπος βρίσκεται στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε» έγραψε στην επιστολή της. «Ο σκοπός μου δεν είναι να βρω δικαιολογίες, αλλά να αναλάβω την ευθύνη για δύο αθώες ζωές που κατέστρεψα και… να επανορθώσω για μία φορά στη ζωή μου».

«Δεν θα μπορέσουμε να του επιστρέψουμε ποτέ όσα στερήθηκε»

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Μπράιαν Χούπερ δεν διέπραξε αυτό το έγκλημα. Βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 27 χρόνια για κάτι που δεν έκανε» δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας, Μαίρη Μοράριτι, σε ανακοίνωση.

«Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιστρέψουμε στον κύριο Χούπερ αυτό που του στερήθηκε το 1998, και γι’ αυτό λυπάμαι. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε το σωστό σήμερα και προσχωρούμε στην αίτηση για την ακύρωση της καταδίκης του» πρόσθεσε.

iefimerida.gr