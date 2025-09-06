Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, όπως μετέδωσε χθες το CNN, επικαλούμενο πηγές του ενήμερες για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησής του.

Αν εξαπολύονταν όντως στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, θα επρόκειτο για μείζονα κλιμάκωση των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το σκάφος μετέφερε «ναρκωτικά» και το πλήγμα σκότωσε «11 ναρκωτρομοκράτες».

Το πλήγμα αυτό σήμανε την έναρξη πολύ ευρύτερης επιχείρησης που έχει σκοπό να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή και πιθανόν να ανατραπεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που χαρακτηρίζεται «επικεφαλής» καρτέλ από την Ουάσιγκτον, πάντα κατά τις πηγές του CNN.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ερωτηθείς χθες αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός ότι είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες εκλογές, για να το θέσουμε επιεικώς».

Ο Μαδούρο από την άλλη αξίωσε η Ουάσιγκτον να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία της χώρας του. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της, είπε σε διάγγελμά του.

Μαδούρο: Καμιά διαφορά με τις ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί» στρατιωτική σύγκρουση

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε πως «καμιά από τις διαφορές» ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας του και αυτή των ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται ανάμεσα στα δυο κράτη.

«Καμιά από τις διαφορές που έχουμε και είχαμε δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», είπε ο κ. Μαδούρο σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας, αξιώνοντας «σεβασμό» για τη χώρα του.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της, συνέχισε στο διάγγελμά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα χθες απείλησε πως «θα καταρρίπτονται» αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας αν κρίνεται πως απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, ενώ αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως το Πεντάγωνο προχωρά στην ανάπτυξη 10 μαχητικών αεροσκαφών αιχμής F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανική νήσο στην Καραϊβική, πέρα από αρμάδα που πλέει ήδη στην περιοχή.

Το Καράκας εξεγείρεται καθώς η Ουάσιγκτον ενισχύει θεαματικά τις τελευταίες εβδομάδες τη στρατιωτική παρουσία της στην Καραϊβική, επισήμως για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες ξαναβαφτίστηκε υπουργείο Πολέμου από τον ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα, κατήγγειλε εξάλλου προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας – ήταν F-16, σύμφωνα με πηγή στο αμερικανικό Πεντάγωνο – πάνω από αντιτορπιλικό του στα διεθνή ύδατα στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα «προκλητική» ενέργεια.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί επί χρόνια τον κ. Μαδούρο πως είναι «επικεφαλής» καρτέλ και πρόσφατα αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής την οποία προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

«Οι αναφορές των υπηρεσιών που λαμβάνει δεν είναι αληθείς», αντέτεινε χθες ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. «Η Βενεζουέλα σήμερα είναι χώρα απαλλαγμένη από την παραγωγή φύλλων κόκας, από την κοκαΐνη, και είναι χώρα που αγωνίζεται εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», επέμεινε.

«Η Βενεζουέλα ήταν πάντα διατεθειμένη να συζητήσει, να κάνει διάλογο, όμως απαιτούμε σεβασμό», συμπλήρωσε.

Protothema.gr