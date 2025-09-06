Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε εννιαώροφο κτήριο στο White City του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, στο σημείο επιχειρούν επίσης δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί στους τελευταίους ορόφους του κτηρίου στην οδό Wood Lane.

Η Wood Lane , ο κεντρικός δρόμος, παραμένει κλειστός, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Το πρώτο σήμα για τη φωτιά δόθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τους σταθμούς Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και άλλες περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιούνται δύο ειδικοί γερανοί ύψους 32 μέτρων που λειτουργούν ως υδάτινοι πύργοι, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά από ψηλά.

In.gr