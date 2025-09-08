Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι επίκειται συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας πως στόχος είναι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

«Νομίζω πως σύντομα θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη. «Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε για τη Μέση Ανατολή, για το Ισραήλ, για όλους. Είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί».

Αναφερόμενος στους ομήρους, σημείωσε: «Μπορεί να είναι λίγο λιγότεροι από 20, γιατί τείνουν να πεθαίνουν… Αν και είναι κυρίως νέοι, πεθαίνουν». Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, από τους 48 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, 26 θεωρούνται νεκροί, 20 ζωντανοί, ενώ η τύχη δύο αγνοείται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θεωρεί πως όλοι οι όμηροι θα επιστραφούν, ζωντανοί ή νεκροί: «Νομίζω πως θα τους πάρουμε όλους».

Η «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ απηύθυνε, όπως είπε, «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς να αποδεχθεί τους όρους που έχουν ήδη εγκρίνει οι Ισραηλινοί. «Έχω προειδοποιήσει για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!», ανέφερε μέσω Truth Social.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο N12, η Ουάσιγκτον προώθησε μέσω μεσολαβητών νέα πρόταση, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων – ζωντανών και νεκρών – με την έναρξη της εκεχειρίας. Σε αντάλλαγμα, θα υπάρξει αποφυλάκιση χιλιάδων Παλαιστινίων και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς απάντησε ότι μελετά την πρόταση και είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των συνομιλιών, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει σαφής ανακοίνωση λήξης του πολέμου και πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον θύλακο.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η πρόταση «εξετάζεται σοβαρά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

