Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις έπειτα από δηλώσεις του σε ομιλία τη Δευτέρα, στις οποίες υποβάθμισε τη σοβαρότητα της ενδοοικογενειακής βίας, χαρακτηρίζοντάς την «καβγαδάκι ενός άντρα με τη γυναίκα του».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντίπαλοί του «φουσκώνουν» τα στατιστικά στοιχεία της εγκληματικότητας για να αμαυρώσουν την εικόνα του, συμπεριλαμβάνοντας «λιγότερο σοβαρά» περιστατικά, όπως οικογενειακές διαμάχες. «Πράγματα λιγότερο σοβαρά, πράγματα που γίνονται στο σπίτι, τα λένε εγκλήματα», είπε, προκαλώντας ειρωνικά γέλια στο ακροατήριο.

🚨BREAKING: Trump says DC crime is “virtually nothing" because the only crimes happening are “much lesser things like when a man has a little fight with the wife.””



So domestic violence isn’t a crime now? What the actual f*ck is wrong with this man?



September 8, 2025

Η τοποθέτηση του προέδρου πυροδότησε αντιδράσεις οργανώσεων και αξιωματούχων. «Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης για τις Γυναίκες (NOW), Κιμ Βιγιανουέβα, κατηγορώντας τον ότι «εθελοτυφλεί» απέναντι στο πρόβλημα.

Η δημοκρατική γενική εισαγγελέας της Αριζόνα, Κρις Μέις, αντέδρασε μέσω ανάρτησης στο X γράφοντας: «Ναι, κ. πρόεδρε, η ενδοοικογενειακή βία είναι έγκλημα».

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), το 41% των γυναικών και το 26% των ανδρών στις ΗΠΑ έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής ή σωματικής βίας, ή παρενόχλησης – όπως εμμονική παρακολούθηση – από σύντροφό τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

