Τραγωδία σημειώθηκε βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όπου ένα τρένο συγκρούσηκε με ένα διώροφο λεωφορείο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άτομα και να τραυματιστούν 61.
Σύμφωνα με το Associated Predd, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.
Πάντως, βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πως ο οδηγός του λεωφορείου επιχείρησε απερίσκεπτο ελιγμό, με αποτέλεσμα η σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη.
Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος, σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.