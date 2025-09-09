Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 57χρονος σε ισπανικό φεστιβάλ στην Ουμπρίκε, στην Κάδιθ, από επίθεση ταύρου.

Ο άνδρας προσπάθησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας κάγκελα αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και ο ταύρος να τον καρφώσει με τα κέρατά του. Τραυματίστηκε σοβαρά και εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του σε κέντρο υγείας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το περιστατικό συνέβη στην Ουμπρίκε το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Toro del Gayumbo. Δύο ταύροι αφέθηκαν ελεύθεροι στους δρόμους της πόλης ως μέρος του θεάματος, ο ένας στις 12:30 μ.μ. και ο άλλος στις 6:30 μ.μ., με το δεύτερο από τα ζώα, που ονομαζόταν Mosquetero, να ορμά και να σκοτώνει τον 57χρονο.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κήρυξαν ημέρα πένθους, η οποία συμπίπτει με την ημέρα του πολιούχου τους: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του εκλιπόντος. Θα θέλαμε επίσης να ανακοινώσουμε ότι, ως ένδειξη σεβασμού, η αποψινή επίδειξη πυροτεχνημάτων έχει ακυρωθεί. Επιπλέον, οι σημαίες στα δημόσια κτίρια θα κυματίζουν αύριο μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Ζητούμε την κατανόηση, την ηρεμία και τη συνεργασία όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε την υποστήριξή μας είναι με σύνεση και σεβασμό. Η Ουμπρίκε πάντα χαρακτηριζόταν από την ενότητά της σε δύσκολες στιγμές. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να το αποδείξουμε αυτό».

«Οπισθοδρομικές εκδηλώσεις με το πρόσχημα της παράδοσης»

Η κάτοικος της Ουμπρίκε, Ιζαμπέλ Καράσκο Ρομέρο εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια και τόνισε πως «αυτός ο θάνατος θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν ο δήμος μας δεν προωθούσε τέτοιου είδους οπισθοδρομικές εκδηλώσεις με το πρόσχημα της παράδοσης. Είμαι πολύ μεγάλη σε ηλικία και μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν ποτέ παράδοση να αφήνουμε έναν ταύρο να τρέχει σε μια μικρή πλαγιά, κάτι που είναι σουρεαλιστικό σε αυτούς τους καιρούς που οι περισσότεροι πολίτες θέλουν να προστατεύουν τα ζώα και, φυσικά, τους ανθρώπους, αλλά αυτοί που μας κυβερνούν δίνουν την άδεια επειδή τους φέρνει μερικές ψήφους. Αυτό είναι το αξίωμά μας».

