Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε την ανάπτυξη 25.000 στρατιωτών στα σύνορα με την Κολομβία, στις ακτές της Καραϊβικής και στα ανατολικά σύνορα με τη Γουιάνα, κίνηση που έρχεται ως απάντηση στην παρουσία αμερικανικής αρμάδας πολεμικών πλοίων κοντά στα χωρικά ύδατα της χώρας.

Ο Μαδούρο τόνισε ότι η κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων έχει στόχο την «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας» και εντάσσεται, όπως είπε, στον «αγώνα για ειρήνη». Στη δύναμη των 123.000 μελών του στρατού προστίθενται, σύμφωνα με τον ίδιο, 220.000 εθνοφρουροί που αναμένεται να κινητοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Στρατιωτικά οχήματα μεταφέρουν τανκς, μετά την αποστολή αμερικανικών πολεμικών πλοίων έξω από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, στις 27 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jacinto Oliveros)

Η ένταση κλιμακώθηκε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι θα καταρρίπτονται βενεζουελάνικα μαχητικά αν θεωρηθεί ότι απειλούν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Η Ουάσιγκτον συνδέει την ανάπτυξη δυνάμεων με τον «πόλεμο κατά της διακίνησης ναρκωτικών», κατηγορώντας τον Μαδούρο ότι «διευθύνει καρτέλ». Τον Ιούλιο αύξησε στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Η Βενεζουέλα απορρίπτει τις κατηγορίες. Η αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου, Ντέλσι Ροδρίγες, έκανε λόγο για «φάρσα» και «ψέμα» με στόχο στρατιωτική επέμβαση, παραπέμποντας σε έκθεση του ΟΗΕ που, όπως είπε, δεν κατατάσσει τη χώρα της μεταξύ των κύριων διακινητών ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέσγκσεθ. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πραγματοποίησε απροειδοποίητη επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο, όπου επιθεώρησε δυνάμεις που αναπτύχθηκαν για επιχειρήσεις στην Καραϊβική. Επισκέφθηκε το αποβατικό πλοίο USS Iwo Jima και δήλωσε ότι οι αποστολές στοχεύουν στη «διακοπή της δηλητηρίασης του αμερικανικού λαού με ναρκωτικά».

Την περασμένη εβδομάδα, αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ταχύπλοο που, σύμφωνα με τον Τραμπ, είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα και μετέφερε ναρκωτικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 11 «ναρκωτρομοκράτες», ενώ το Καράκας έκανε λόγο για «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Η αντιπαράθεση ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική σύγκρουση στη νότια Καραϊβική, με τη Βενεζουέλα να μιλά για απειλή εισβολής και την Ουάσιγκτον να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ.

cnn.gr