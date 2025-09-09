Το Ισραήλ αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση ομήρων και την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ σε συνέντευξη Τύπου στην Κροατία.

«Ο πόλεμος στη Γάζα μπορεί να τελειώσει αύριο», είπε ο Σαάρ, σημειώνοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση συμφωνεί σε λύση βάσει της απόφασης του υπουργικού συμβουλίου. Όπως εξήγησε, δύο είναι οι όροι που θέτει το Ισραήλ: η απελευθέρωση όλων των ομήρων και ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Ο Σαάρ υπογράμμισε ότι ο αφοπλισμός της παλαιστινιακής οργάνωσης θα διασφαλίσει «καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της Γάζας και για τους Παλαιστινίους γενικότερα», χαρακτηρίζοντας τη Χαμάς «πρόβλημα για τους ίδιους τους Παλαιστινίους και για την περιοχή».

Μέχρι στιγμής, ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για την πρόταση. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Η διαδικασία θα συνοδευθεί από διαπραγματεύσεις διάρκειας έως 60 ημερών, που θα καλύψουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής διοίκησης στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε επίσης την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να προχωρήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ σημαντική εξέλιξη για το μέλλον του Λιβάνου και της περιοχής».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι έχουν υποφέρει αρκετά» και τόνισε πως «όσο η Χαμάς παραμένει στην εξουσία, το μαρτύριο και των δύο πλευρών δεν θα τελειώσει».

